Китай продовжує постачати Росії озброєння: яку лазівку вони використовують

Китай продовжує таємно постачати Росії зброю та амуніцію через хитру лазівку. Країна продає товари подвійного використання - продукти, що можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях.

Згідно з митними документами, росіяни задекларували сотні тисяч бронежилетів і шоломів китайського виробництва. Окрім цього, китайські компанії активно продають Росії безпілотники.

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Імпорт товарів подвійного призначення

Компанія Shanghai H Win та і інші китайські виробники обладнання подвійного призначення наростили виробництво після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що компаніям заборонено торгувати з Росією напряму, товари продовжують надходити до Росії.

Найчастіше російські імпортери китайських товарів подвійного призначення — це "фірми-одноденки". Це нові компанії, які зареєстровані за вигаданими адресами та мають декілька працівників. Звіти таких компаній часто не містять інформацію про обороти.

Однією з таких є "Сільва" - компанія зі штаб-квартирою у Бурятії. Зареєстрована у вересні 2022 року компанія мала нульовий дохід торік. За адресою компанії розташований напівзруйнований будинок. Проте у січні 2023 компанія подала декларації з детальним описом замовлень на 100 000 бронежилетів і 100 000 касок. Виробником товарів була компанія Shanghai H Win.

Ще одна фірма "Ріка" закупила бронежилети із Shanghai H Win у березні. Також ця компанія імпортувала термооптику та захисне обладнання на суму 11 мільйонів доларів.

Постачання дронів

Цього року Росія наростила й імпорт безпілотників з Китаю. Сума придбаних БпЛА становить понад 100 мільйонів доларів. Це в 30 разів більше, ніж придбала в Китаю Україна.

Серед покупців дронів від DJI, наприклад, є фірми "Гіганщина", "Воздух", а також "Небесна механіка". Остання до війни була офіційним дистриб'ютором китайської компанії в Росії. Представник DJI же заявив, що компанія не постачає дрони в Росію з 26 квітня 2022 року.

Ми є єдиною компанією-виробником безпілотників, яка чітко засуджує та активно перешкоджає використанню продуктів у бойових діях,

— відповіли у компанії.

Проте російська компанія "Небесна механіка" декларувала дрони 15 вересня 2022 року та 27 березня 2023 року. Виробник DJI повідомив, що безпосередньо не брав участь у цих поставках.

Хибне маркування

Для імпорту деякі товари неправильно маркуються на кордоні. Наприклад, у документації вказують товар як "страйкбольні шоломи", які призначені для гри в пейнтбол.

Такі шоломи не є навіть товаром подвійного використання. Проте насправді під таким маркуванням можуть бути бойові шоломи. Наприклад, раніше китайську штурмову зброю так декларували як мисливські рушниці.

Зниження поставок в Україну

Попри те, що Україна також торгує з Китаєм та купує товари подвійного використання, кількість їх імпорту різко впала.

Цього року Росія придбала в Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів. Це у 30 разів більше, ніж імпортувала Україна. Також Росія наростила на 69% імпорт кераміки — компонента, що використовується в бронежилетах. Імпорт кераміки з Китаю до України ж впав на 61%.

Очевидно те, що Китай, попри всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні,

– сказала аналітикиня з китайської оборони Хелена Легарда

Якщо Китай продасть зброю або військове обладнання Росії, ЄС запровадить вторинні санкції. Проте навряд імпорт бронежилетів, тепловізорів та комерційних дронів викличе реакцію.

Загальний обсяг імпорту також зріс