Китай допомагає Росії бити по Україні: з'явилися шокуючі докази

Китай постачає Росії сировину, необхідну для виготовлення БпЛА. Аналітики Українського центру безпеки та співпраці отримали документи, які підтверджують ці злочинні поставки.

Відповідно до документів, на початку року китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group поставила до 46 тонн хімічних сполук для виробництва вуглецевого волокна дочірньому підприємству "Алабуга-Волокно", що входить до структури російського "Росатома", пише Politico.

Як Китай допомагає Росії тероризувати Україну

Спеціальна економічна зона "Алабуга" в Татарстані є одним із ключових центрів виробництва ударних дронів типу "Шахед" та їхньої російської версії "Герань".

Важливе місце у виробничому ланцюжку займає підприємство "Алабуга-Волокно". Воно переробляє сировину у вуглецеві матеріали, які використовують для створення легких і міцних корпусів безпілотників, а також комплектуючих для дронів, авіації та інших галузей.

Під час аналізу документів аналітики УЦБС виявили дані про закупівлю продукції у китайської Jilin Chemical Fiber Group.

У документах зазначені умови та спосіб доставки товару до Росії, його вартість, а також місце відправлення з Китаю.

Крім того, з 2022 року аналітики виявили щонайменше вісім тендерів на постачання ПАН-прекурсорів від Jilin Chemical Fiber Group до "Алабуга-Волокно".

На думку УЦБС, маркування продукції як цивільної та особливості її постачання можуть свідчити про використання схеми обходу санкцій через товари подвійного призначення та складні логістичні маршрути.

Голова УЦБС Сергій Кузан у коментарі Politico заявив, що Китай став одним із ключових джерел матеріалів, необхідних для виробництва російської зброї.

Така взаємодія може дозволяти російському оборонно-промисловому комплексу й надалі розширювати виробництво, зокрема компонентів для ракет і безпілотників, які Росія використовує для атак на Україну.

Як Китай і Росія обходять санкції

Російські компанії традиційно намагаються обходити санкційні обмеження через реекспорт за участю третіх країн і посередників.

Ще один поширений спосіб – неправильна або навмисно змінена класифікація товарів під час митного оформлення.

У випадку із закупівлею ПАН-прекурсорів "Алабуга-Волокно" може використовувати кілька механізмів для приховування торговельних операцій та обходу санкційного контролю.

Зокрема, йдеться про закупівлю та доставку товарів на умовах EXW/FCA (Ex Works/Free Carrier), коли організація та контроль логістики значною мірою покладаються на покупця.

Під час оформлення вантажу на російській митниці може використовуватися цивільний код товару. Наприклад, код ТН ЗЕД 5402490000, який стосується синтетичних ниток, потенційно дозволяє уникнути додаткового контролю.

Ймовірна схема може працювати у кілька етапів.

Спочатку китайський виробник продає ПАН-прекурсори як цивільну продукцію. Далі російська сторона організовує транспортування на умовах EXW або FCA та залучає експедиторів, які формально не пов'язані з оборонною промисловістю.

Під час митного оформлення вантаж декларують як синтетичне волокно, не зазначаючи його можливого військового призначення.

Після ввезення сировина надходить на "Алабуга-Волокно", де її використовують для виробництва вуглецевих матеріалів. Згодом ці матеріали потрапляють у виробничий ланцюг спеціальної економічної зони "Алабуга" та можуть бути задіяні у виготовленні ударних безпілотників.

В УЦБС наголошують, що для ефективності санкцій необхідно контролювати не лише кінцевих виробників або готові безпілотники, а весь ланцюг їхнього виробництва.

За словами аналітиків, блокування постачальників сировини, електроніки та обладнання є важливою умовою для того, щоб "Алабуга-Волокно" не могла безперешкодно нарощувати виробничі потужності.

Що означає нове викриття співпраці Китаю і Росії

Публікація документів відбулася перед зустріччю президента США Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном, яка має відбутися у Вашингтоні 24 вересня.

Нові докази підтримки Китаєм російської війни проти України можуть посилити тиск на Трампа з боку американських законодавців, які підтримують Україну.

Нагадаємо, що китайський уряд постійно заперечує, що постачає зброю для підтримки російської війни проти України.

У 2023 році Сі Цзіньпін заявляв, що Китай "не підливатиме олії у вогонь" і не отримуватиме вигоди від конфлікту.