Для ведення війни: Білорусь допомагає Китаю у постачанні деталей озброєння для Росії, – ЗМІ

Компанії Китаю експортують високоточні деталі, які використовуються у російській зброї, білоруському оборонному підряднику. Йдеться про білоруське оптико-механічне об'єднання "БелОМО". Подібне постачання здійснюють навіть після санкцій проти нього через війну в Україні.

Про це повідомляє японське агентство Nikkei. Тож хоч Китай наполягає на тому, що не надає Росії підтримку зброєю, але оприлюднені дані вказують на те, що їхні компанії можуть свідомо сприяти постачанню країні-агресорці.

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Китай постачає деталі озброєнь до Білорусі для використання проти України

Так, білоруська опозиційна група "БелПол" отримала з численних галузевих джерел контракти, платіжні документи та іншу інформацію про транзакції між компаніями у Білорусі та Китаї.

Згідно з ними, компанія Green Cycle Energy, що базується в Шеньчжені, 1 грудня отримала замовлення від білоруського оборонного підрядника "БелОМО Холдинг" на постачання 3 тисяч компонентів для лазерного модуля ЛАД-21Т.

Платіж було зроблено у юанях. У справі брала участь шанхайська філія російського державного банку ВТБ. Відомо, що ЛАД-21Т використовують для наведення бомб і ракет з лазерним наведенням.

Американське Міністерство фінансів запровадило санкції проти "БілОМО" за надання підтримки у вигляді зброї російським військовим. Але Green Cycle Energy та БілОМО підписали контракт на суму ще 5,56 мільйона юанів на закупівлю цих компонентів 16 лютого.

Ця сума сягає близько 764 тисяч доларів за поточним курсом. Водночас інший китайський виробник деталей, компанія Morotack (Tianjin) Technology, підписала контракт на постачання компанії "Діапроектор", що входить до групи БелОМО, 200 одиниць комплектуючих.

Ці компоненти вважаються важливими для передових систем наведення. У листі від 2 травня "БелОМО" також запросив Morotack по 100 одиниць кожного з відповідних компонентів на місяць. Оприлюднено також дані про тісне співробітництво між російськими та білоруськими оборонними підрядниками.

У лютому російська компанія Precision Laser Systems здійснила постачання лазерних компонентів для компанії "Діапроектор". До складу цих компонентів входили лазерні діоди, вироблені китайським виробником Haucore із Цзинаня.

Постачання складалося з 78 одиниць і оцінювалося в 499,2 тисяч доларів США. PLS здійснила постачання аналогічного обсягу в "Діапроектор" 20 лютого та 20 березня.

Тим часом "Діапроектор" продає комплектуючі білоруському оборонному підряднику "Пеленг", який постачає російським військовим приціли для танків "Сосна-У" та перебуває під санкціями США та Великобританії.

У замовленні на закупівлю, направленому в PLS у лютому 2023 року, "Діапроектор" повідомив, що його комплектуючі будуть поставлені "Пеленгу" "для виробництва "Сосни-У" у рамках державного оборонного замовлення міністерства оборони Росії".