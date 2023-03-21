Китай продавав Росії дрони на мільйони доларів, – NYT

Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії продавав державі-агресорці безпілотники та запчастин до них. Загальна сума сягнула 12 мільйонів доларів.

Журналісти оприлюднили такі дані, посилаючись на співрозмовників у двох китайських компаніях-виробниках дронів та чиновників США.

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Десятки китайських експортерів

За інформацією ЗМІ, мовиться про понад 70 китайських експортерів. Від 24 лютого 2022 року вони продали Росії 26 різних марок дронів.

Білий дім дійшов висновку, що це свідчить про "тиху співпрацю" між Москвою та Пекіном. Зокрема, продавали продукцію від найвідомішого виробника дронів DJI, а також низки менших компаній. Однак безпілотники надходили через дрібних посередників та експортерів.

У Китаї відхрещуються

У компанії DJI відкидають звинувачення. Кажуть, що "не можуть знайти жодних записів" про прямі продажі в Росію з 16 квітня 2022 року. Проте мають "розслідувати" участь інших фірм, які могли продавати росіянам дрони та запчастини.

Інша компанія Aute також заявляє, нібито не знає про будь-які продажі в Росію. Обіцяють провести внутрішнє розслідування щодо цього. До речі, Aute має дочірні компанії у США, Німеччині та Італії.

Журналісти стверджують, що експортери продали БпЛА від Autel майже на 2 мільйони доларів. При цьому остання партія була відвантажена в лютому 2023 року.