ЗМІ: Китай різко збільшив продажі Росії технологій, які допомагають їй у війні
Китай збільшив постачання Кремлю верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які вороги можуть використовувати для виробництва техніки та зброї. Адже потім це все Росія кидає для війни в Україні.
Мовиться про ракети, танки, літаки та інше озброєння. Цю інформацію журналістам повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.
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Що відомо про збільшення продажів Росії від Китаю
Посадовці адміністрації Байдена розповіли виданню АР, що у 2023 році орієнтовно 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Її Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.
Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів в останньому кварталі 2023 року припадає на Китай,
– написало видання.
Журналісти також зауважили, що:
- китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії;
- ймовірно, китайські компанії постачають Росії нітроцелюлозу, яку використовують для виготовлення ракетного палива.
Окрім того, Пекін працює з Москвою над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це збільшить загрозу, яку Кремль становить для всієї Європи.
Китай надає Росії супутникові знімки
- Видання Bloomberg написало про те, що Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні.
- Ще тоді журналісти писали, що Пекін надає Москві мікроелектроніку та верстати для танків.
- Журналісти написали, що Китай хоче показувати себе як нейтральна країна, проте у 2023 році торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів.
- Окрім того, Кремль збільшив експорт вугілля та нафти до Китаю.