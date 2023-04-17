Китай нервує, – ексспівробітник КДБ про візит міністра оборони до Москви

Напередодні з візитом до Москви приїхав міністр оборони КНР. Найімовірніше, Китай таки "ділиться" із Росією, зокрема – розвідувальною інформацією.

Технологічно США, безумовно, випереджають Китай. Американські та європейські системи розвідки на щабель вищі, ніж китайські. Але китайці також наздоганяють. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ Олександр Зеленько.

До теми Китай показує, що існують межі "безмежного" партнерства з Росією, – ISW

Мораль й технології проти рабів імперій

На жаль, президент Франції Емануель Макрон привіз понад 50 провідних бізнесменів країни у Китай, щоб розширити технологічне співробітництво. Перед його візитом також приїхало керівництво провідних авіаційних підприємств Франції, і були підписані документи про передачу найновітніших аерокосмічних технологій Європи.

"А те, що буде передано Китаю, буде негайно передано Росії. Бачимо, що всередині Європи не усе так благополучно", – наголосив колишній співробітник КДБ.

Як підкреслив Зеленько, країна буде не просто допомагати. Річ у тім, що Китай координує роботу Росії. "Міністр приїхав інспектувати, координувати і стратегічно керувати діяльністю російської армії. Вони цього вже не приховують – це їхній молодший партнер, це їхній інструмент, яким вони будуть бити по Європі", – зазначив ексагент КДБ.

Цей інструмент загальмував. Ніхто не очікував, що Україна чинитиме такий опір і зірве усі російсько-китайські плани. Рік тому Китай очікував, що Росія прорветься до кордонів "радянської імперії", і тоді вже китайська армія зовсім з інших позицій говоритиме зі світом.

На щастя, Росія зазнала поразки, і Китай нервує. Інструмент не спрацював. Тепер за принципом "хочеш зробити щось добре – мусиш робити це сам" китайський міністр оборони приїздить і керує війною Росії проти України та Європи,

– стверджує Олександр Зеленько.

Ми маємо зрозуміти, що допомога буде дуже велика. Китайська техніка, китайські інструктори, китайські офіцери, китайські так звані "добровольці" – цсе це, найімовірніше, буде на полі бою на боці Росії.

"Китай так просто поразку Росії е витримає – це його стратегічна поразка", – акцентує Зеленько. Водночас США мають тенології значно вищого рівня, а Україна – набагато більшу мотивацію.

"Ми зараз маємо зіткнення найвищих у світі технологій, плюс, як виявилося, найвищої у світі мотивації проти рабів двох великих імперій. Що переможе? Будемо вірити, що мораль і технології людства переможуть орди рабів комуністичних імперій", – підсумував колишній співробітник КДБ Олександр Зеленько.

Теж цікаво – Андрій Каракуц про співпрацю Росії та Китаю: дивіться відео

Що відомо про зустріч