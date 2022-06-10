Китай розпочне війну у разі проголошення незалежності Тайваню, – ЗМІ

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з американським візаві Ллойдом Остіном зробив неочікувану заяву. Вона фактично викликала резонанс у мережі.

Китай розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність

Фенхе заявив, що Пекін "без вагань почне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність. Китайський міністр додав, що військові дію можуть розпочатися, попри людську ціну. Про це заявив речник Міноборони Китаю У Цянь.

Читайте також Китайський економіст закликав правлячу партію захопити TSMC і Тайвань: чим він це мотивує

Якщо хтось наважиться відділити Тайвань від Китаю, китайська армія без вагань розпочне війну незалежно від її ціни. Тайвань – це китайський Тайвань… Використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не досягне успіху,

– процитував У Цянь голову міністерства оборони КНР.

Він також висловив переконання у тому, що саме його країна здобуде перемогу в такій війні.

Тим часом очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США підтримують політику "єдиного Китаю", але підкреслив, що дії китайської армії в регіоні є непрофесійними й безвідповідальними. Він застеріг Пекін від "подальших дестабілізаційних дій щодо Тайваню".

Конфлікт Китаю і Тайваню: що треба знати

Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Офіційно Вашингтон не має відносин з владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.

Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню. Так, 30 травня, 30 військових літаків Китаю увійшли до зони ППО Тайваню. Водночас тайванські винищувачі намагалися попередити 30 літаків під час останнього зростання напруженості.

Після того, як Росія розпочала проти України повномасштабну війну, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Також Білий дім пригрозив Китаю санкціями у випадку вторгнення на територію Тайваню.

У Міноборони КНР також заявляють, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – нібито вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що він готовий застосувати силу, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань. За кілька годин Китай висловив невдоволення коментарям Байдена. Там заявили, що не дозволять жодній зовнішній силі втручатися у "внутрішні справи" країни.

Тим часом китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невідійманою частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.

До теми – Байден висловився щодо того, чи піде все ж Китай на Тайвань: дивіться відео