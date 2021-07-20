Стимулюватимуть народжуваність: Китай скасував штрафи за третю дитину

У Китаї продовжують міняти політику щодо народжуваності в країні. 20 липня офіційний Пекін повідомив про скасування штрафів за третю дитину в сім'ї. Це, вважають у владі, покращить демографічну ситуацію на тривалий період.

Китайська влада не лише оголосила про скасування каральних обмежень, а пообіцяла заохочувати більшу народжуваність в країні. Це рішення ухвалили ще 26 червня. "За" проголосували на ЦК Компартії Китаю та Державній раді.

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У 2015 Китай відмовився від політики однієї дитини у сім'ї

Від політики "одна сім'я – одна дитина" Китай відмовився ще у 2015 році. А до цього це жорстке правило діяло протягом 36 років. Щоправда, з 1980-х років, якщо першою народжувалась дівчинка, то сім'ї дозволяли мати ще одного нащадка.

На невелике послаблення пішли ще у 2013 році – двох дітей дозволяли мати ще і тим подружнім парам, чоловік або дружина у якій були єдиною дитиною у сім'ї.

У Китаї вперше скоротилось населення

Зазначимо, що на зміну своєї демографічної політики Пекін пішов через різке падіння народжуваності. Експерти пояснюють це великими витратами на дітей та загальним скороченням кількості молодих жінок в країні.

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У 2021 році у КНР вперше за 50 років скоротилось населення. Таким чином, незабаром звання найбільшої за кількістю населення країни світу у Китаю може відібрати Індія.