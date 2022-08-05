Китай скасував зустріч з представниками Пентагону й призупиняє співпрацю зі США у низці сфер

Пекін продовжує показувати невдоволення візитом спікерки палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Китай оголосив про контрзаходи.

Про це 5 серпня повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.

До теми Китайське МЗС викликало послів країн Європи через критику військових навчань біля Тайваню

"У відповідь на наполягання спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі відвідати Тайвань, попри рішучу опозицію та урочисті заяви Китаю, міністерство закордонних справ оголосило контрзаходи", – наголосили у відомстві.

Мовиться про такі обмеження:

скасування телефонної розмови між керівниками китайського та американського театрів військових дій;

скасувати робочу зустріч між Китаєм і Міністерством оборони США;

скасувати зустріч китайсько-американського консультаційного механізму з морської військової безпеки;

зупинити китайсько-американську співпрацю щодо репатріації нелегальних мігрантів;

зупинити співпрацю між Китаєм і США у сфері кримінально-правової допомоги;

зупинити співпрацю Китаю та США у боротьбі з транснаціональною злочинністю;

зупинити співпрацю Китаю та США у сфері контролю над наркотиками;

зупинити китайсько-американські переговори щодо зміни клімату.

Що відомо про візит Пелосі

Спікерка палати представників перебувала у Тайвані 2 та 3 серпня. Китай назвав це грубим втручанням у зовнішні справи й зазначив, що переводить свою армію у бойову готовність. Крім цього, заявляли – готові збити чи перехопити літак. За повітряним судном з Пелосі через застосунок з фіксації польотів Flightradar24 спостерігали сотні тисяч людей зі всього світу.

Зауважте Пелосі у Тайвані зустрічали у синьо-жовтих масках: щемливе відео

Такі погрози звучать через, що панівна комуністична партія у Пекіні вважає Тайвань своєю територією. Наголосили – не відключають, що застосовують силу, щоб "возз'єднати" острів з Китаєм.

Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню Цай Івень та відвідала парламент. Спікерка запевнила, що США прагнуть поглибити економічні зв'язки, зміцнити співпрацю у сфері безпеки та захисту демократії.

"Ми підтвердили нашу залізну підтримку демократії Тайваню, включно з питаннями безпеки та стабільності, економічного зростання та управління", – наголосила Пелосі.

Зверніть увагу – Піонтковський прокоментував протистояння США та Китаю: дивіться відео