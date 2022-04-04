Китай солідарний і виступає за припинення війни: Кулеба поговорив з колегою Ван Ї

Росія планувала отримати Китай як партнера, допоки на окупантів наклали санкції країни Заходу. Але китайська сторона не зацікавлена у війні проти України.

Важливим аспектом боротьби українців проти російських загарбників є дипломатичний фронт. За нього відповідає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Саме він заручається підтримкою іноземних країн, які й карають Росію санкціями.

Китай поки не долучився до санкцій проти Росії. Але виступає за припинення війни. Це підтвердив і Дмитро Кулеба після спілкування з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

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Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі,

– написав Дмитро Кулеба.

Варто нагадати, що війна Росії проти України може посилити продовольчу кризу у світі. Адже наша країна експортувала чимало продуктів.

Відтак зрив цих поставок через війну (неможливість вирощувати продукцію, закриті порти через блокування окупантів) можуть лише посилити продовольчу кризу у світі, яка тільки почала відновлюватися після пандемії коронавірусу.