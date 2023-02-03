Літає вже кілька днів: Пентагон виявив, ймовірно, китайську шпигунську кулю над територією США

США відстежують, ймовірно, шпигунський висотний аеростат спостереження Китаю. Повітряну кулю помітили ще кілька днів тому, коли вона пролітала на північчю Сполучених Штатів.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Також він додав, що куля "мандрувала на висоті, значно вищій від комерційного повітряного руху, і не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі".

Читайте також США надішлють Україні наземні бомби малого діаметра з радіусом дії 150 кілометрів, – FT

Що відомо про китайську кулю у США

Високопоставлені військові чиновники порадили Джо Байдену не збивати аеростат. Вони побоюються, що уламки можуть становити загрозу безпеці людей на землі.

Ми впевнені, що цей висотний аеростат спостереження належить Китайській Народній Республіці. Випадки такої діяльності спостерігалися протягом останніх кількох років, у тому числі до цієї адміністрації,

– зазначив чиновник.

До речі, хоча поточна траєкторія польоту повітряної кулі проходить над "кількома конфіденційними місцями", Райдер запевнив, що це не становить значного ризику для збору розвідувальної інформації.

Також він зазначив, що уряд США співпрацює з урядом Китаю як через китайське посольство у Вашингтоні, так і через дипломатичну місію США в Китаї. Втім, у Сполучених Штатах вважають, що повітряна куля має "обмежену додаткову цінність" з точки зору збору розвідданих.

Присутність повітряної кулі зафіксували в дуже чутливий момент. Адже, за даними ЗМІ, вже найближчим часом, 5 – 6 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до КНР планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.