"Не скажу": Зеленський віджартувався, відповідаючи на запитання про місію посла України в КНР

Призначення послом у Китаї Павла Рябікіна підігріло у ЗМІ та громадськості зацікавлення до теми розвитку відносин між Пекіном та Києвом. Водночас Зеленський вирішив віджартуватися, коментуючи місію посадовця.

У п'ятницю, 28 квітня, президент Володимир Зеленський давав пресконференцію для ЗМІ, на якій йому, з-поміж іншого, поставили питання стосовно представника України в Китаї Павла Рябікіна. Важливо, що відповідний наказ про призначення посадовця з'явився зовсім нещодавно, а саме – після розмови глави нашої держави зі лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Які виклики?

Власне, журналістка поставила цілком логічне питання стосовно того, які завдання стоять перед Рябікіним, над чим він працюватиме у Китаї тощо.

Не скажу. Дякую,

– відповів на це Зеленський, при тому усміхаючись.

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Насправді зрозуміти таку реакцію українською лідера зовсім неважко. Після розмови Зеленського зі Сі Цзіньпіном стало зрозуміло, що Китай почав знову розглядати нашу державу як "стратегічного партнера". Це, зокрема, стає зрозумілим, якщо читати пресу КНР.

Власне, вочевидь, крига у китайсько-українських відносинах починає скресати та головне завдання Рябікіна зараз – інтенсифікувати цей процес, аби Пекін навіть не дивився в бік Москви.

У принципі, озвучити це Зеленському було не так і важко, однак, ймовірно, президент просто-таки "боявся зурочити" те, над чим працює зараз уся наша дипломатія.

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У Кремлі – істерія

Коли український президент усміхається – це, безумовно, хороший знак. Водночас це також означає, що представники російської влади уже в агонії, істериці та на собі рвуть волосся. Так, журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков вважає, що у ворога не без гніву сприйняли новину про розмову між китайським та українським лідерами.

За його словами, часом пропагандисти, коментуючи цей діалог, просто-таки чіплялися до слів, адже не могли дати конструктивну оцінку тому, що відбулося. Однак, ймовірно, у глибині душі вони розуміли, що байки про "всеосяжну китайську-російську дружбу" втрачають актуальність.