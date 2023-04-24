Китай видалив стенограму інтерв'ю посла, який засумнівався в суверенітеті країн колишнього СРСР

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шає, де він засумнівався в суверенітеті колишніх радянських республік. Також у тій розмові він назвав Крим "історично російським".

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю, в якому його посол поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу, що викликало гнів у Європі. Про це пише Bloomberg.

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Коли видалили інтерв'ю

Як пише видання, спочатку посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці.

Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст "видалено автором". Інтерв'ю відсутнє на офіційному сайті посольства.

Китай не поділяє заяву посла

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на регулярному брифінгу для ЗМІ у понеділок, що її зауваження відображають офіційну позицію уряду Китаю.

"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй", – заявила вона у відповідь на питання, чи відповідає позиція посла офіційної позиції Китаю.

Нагадаємо, що спочатку ЗМІ трактували заяви китайських представників як те, що вони нібито підтримують позицію Лу Шайє, але потім журналісти заявили, що трактували їх слова помилково.

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