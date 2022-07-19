Китай не хоче стояти в одному ряду з росією, – міжнародник про відступ з Тайваню

В МЗС Китаю заявили, що вони не стотимуть осторонь війни в Україні. На думку експерта, Китай просто не хоче показати слабкість перед США, зокрема в ситуації з Тайванем, але й не хоче стояти в одному ряду з росією.

Напружена ситуація між Китаєм та США

Про це 24 каналу сказав Олександр Краєв – експерт ради зовнішньої політики “Українська Призма”. Він вважає, що це інформаційна гра проти Заходу.

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За його словами, між США та Китаєм відбувається нова ітерація холодної війни.

"Саме Пекін і Вашингтон є двома полюсами, які проводять це напів гібридне протистояння. І хоча американці та китайці ведуть перемовини, вони все ж далі ведуть ідеологічне протистояння", – вважає експерт.

Краєв каже, що це двосторонній процес. З одного боку, є успіхи в перемовинах Заходу з Китаєм.

А з іншого боку – заява китайського міністра Ван Ї про те, що вони не стоятимуть осторонь і інформація про те, що Китай постачає напівпровідники та інші ресурси до росії,

– заявив він.

На його думку, це призводить до того, що хоча в практичній площині Китай скорочує співпрацю з росією, він також не може поступитися перед США та показати слабкість.

Китай вирішив відступити з Тайваню

Експерт пояснив, що Китай зараз боїться американський санкцій. Тож, на його думку, це не розв'яже руки Китаю чи до чогось спровокує.

Він зазначив, що якщо Китай мав в цьому році серйозні наміри починати бойові дії проти Тайваню, в нього вже було забагато таких можливостей.

"Так, в березні над Тайванем кружляли китайські ескадрильї. Це ж стосується і флоту. Тайвань фактично був в кільці російських кораблів", – сказав Краєв.

Але, як зазначив експерт, коли стало зрозуміло, що Захід Україну не кинув, почалися програми "Рамшатайну" та ленд-лізу, а проти росії ввели серйозні санкції, Китай відступив.

З того періоду Тайвань не знаходився під прямою військовою загрозою. Навіть навчання китайськоїх армії пройшли доволі спокійно.

Китай зрозумів, що Захід буде реагувати і не дасть йому так просто закрити питання з Тайванем. Як на мене, китай боїться санкцій, розуміє, що його будуть зупиняти,

– наголосив Краєв.

Він додав, що Китай не хоче стояти в одному ряду з росією. "Якби він цього хотів, він би вже давно пішов у всі "тяжкі", – вважає експерт.

Краєв про допомогу Китаю росії та його ставлення до США: