Величезна хакерська програма: ФБР звинуватило Китай у масовому викраденні даних американців

У США звинуватили Китай у викраденні даних американців. Федеральне бюро розслідувань заявляє про дуже великі обсяги та загрозу нацбезпеці.

Хакерська програма Китаю є найбільшою у світі. Про це заявив директор ФБР США Крістофер Рей на щорічних слуханнях Комітету з внутрішньої безпеки Палати представників.

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За словами Рея, китайські хакери вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж усі інші країни разом узяті. Тому США занепокоєні стосовно національної безпеки.

Це стосується Tik Tok

Рей назвав поширення TikTok та його материнської компанії ByteDance однією з головних проблем розвідки. Завдяки цьому китайський уряд може збирати дані про мільйони користувачів та контролювати програмне забезпечення мільйонів пристроїв.

Байден зустрівся зі Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден 14 листопада зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на Балі, під час саміту країн Великої двадцятки.

Вони зазначили, що країни продовжуватимуть політику конкуренції, але співпрацюватимуть для вирішення транснаціональних викликів, Байден наголосив, що США непокоять дії Китаю у Сіньцзяні, Тибеті, Гонконгу та навколо Тайваню.

Серед інших тем була війна Росії проти України.

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