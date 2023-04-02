Китай вчиться вести війну на уроках, які отримала Росія в Україні, – NYT

Китайські військові аналітики вивчають битви інновацій і тактик у війні в Україні. У перспективі Китай може використати інформацію у можливих боях за Тайвань.

Журналісти New York Times проаналізували близько 100 китайських документів та матеріалів у ЗМІ, в яких надаються оцінки війни. Для китайців війна Росії проти України – це "випробувальний полігон", який дає Китаю можливість вчитися на успіхах та невдачах обох сторін.

Дивіться також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Китай може взяти на озброєння тактику ядерного шантажу Путіна

"З огляду на розробку Китаєм гіперзвукових ракет, які можуть бути дуже маневреними в польоті, вони проаналізували, як Росія використовувала цю зброю для знищення бункера з боєприпасами, паливного складу та інших цілей", – йдеться у статті.

Китайські аналітики вивчили, як українські війська використовували супутниковий зв'язок Starlink для координації атак і обходу російських спроб перекрити їхній зв'язок.

Вони стверджують, що Владімір Путін стримував західні держави від прямого втручання в Україну, погрожуючи ядерною зброєю, що може сприяти розширенню власної ядерної програми Китаю.

Деякі китайські аналітики прямо вказують на помилки Росії, яких вона припустилася під час повномасштабної війни проти України.

Вони спробують застосувати ці уроки у своїй підготовці, навчанні офіцерів і доктрині, яка зараз переглядається,

– сказав Джоел Вутноу, старший науковий співробітник Університету національної оборони у Вашингтоні.

Висновки в Китаї зробили і з того, що Росія зіткнулася з дефіцитом зброї та боєприпасів, а також зі збоями у розвідці, що тягне за собою зупинку наступу та великі втрати.

"Нам слід звернути увагу на виявлені недоліки в логістиці та постачанні російських збройних сил", – йдеться у статті в журналі, що видається китайським агентством з розробки основних військових технологій.

У цій статті також зазначено, що Китаю необхідно підготуватися до аналогічних викликів, "коли ми розглядаємо майбутні морські переходи, захоплення островів" та інші небезпечні операції.

У матеріалі йдеться, що Китай не вів велику війну протягом 40 років, відколи Ден Сяопін направив війська до сусіднього В'єтнаму, і його військові вчені з особливою ретельністю вивчають конфлікти інших країн.

Війна в Україні є особливо важливою для Китаю, оскільки вона передбачає непряме змагання між Росією, близьким партнером Пекіна, та Сполученими Штатами та їхніми союзниками, які підтримують українські сили.