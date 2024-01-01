Натякнув на "возз'єднання" з Тайванем: Сі Цзіньпін записав новорічне звернення до китайців

Очільник Китаю Сі Цзіньпін звернувся до нації з нагоди Нового року. У своєму зверненні китайський голова натякнув на "безсумнівне возз'єднання КНР".

Крім того, Сі Цзіньпін зазначив, що повернення острова під китайський контроль "неминуче". За його словами, це нібито є історичною складовою.

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Сі Цзіньпін висловився про Тайвань у новорічному зверненні

Лідер КНР заявив, що возз’єднання батьківщини, маючи на увазі Китай та Тайвань, є "історичною неминучістю". Він також зазначив, що у цьому буцімто "полягає головний національний інтерес" і цього "бажає народ".

Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов'язані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації,

– заявив Сі Цзіньпін.

Варто зазначити, що в офіційному англійському перекладі лідера Піднебесної, яке опублікувало інформаційне агентство Сіньхуа, використали простіший вираз. Там Сі Цзіньпін нібито сказав, що "Китай, безумовно, возз'єднається".

Президентка Тайваню відповіла Сі Цзіньпіну на "возз'єднання" з Китаєм

Очільниця Тайваню Цай Інвень відреагувала на заяву лідера Китаю про те, що "возз'єднання" з островом неминуче. Вона сказала, що найважливішим принципом того, якого курсу слід дотримуватися у відносинах із Китаєм, є демократія.

"Для ухвалення рішення потрібна спільна воля народу Тайваню. Зрештою, ми демократична країна", – наголосила Цай Інвень.

Крім того, вона також зауважила, що мир у регіоні має ґрунтуватися на принципах "гідності".

Варто зазначити, що наразі Китай посилює свій військовий тиск, щоб відстоювати претензії на суверенітет над демократично керованим Тайванем, у якому 13 січня відбудуться президентські та парламентські вибори.

Цай також додала, що Китай повинен поважати результати виборів на Тайвані, і обидві сторони зобов’язані підтримувати мир і стабільність у Тайванській протоці. Водночас Китай розглядає вибори як вибір між війною та миром і відмовляється від численних пропозицій Цай про переговори, вважаючи її "сепаратисткою".