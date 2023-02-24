Китай на Радбезі ООН закликав Україну та Росію відновити переговори без попередніх умов
Під час засідання Радбезу ООН 24 лютого представник Китаю відзначився обурливою заявою. Він закликав Україну та Росію відновити переговори без попередніх умов.
Така заява пролунала під час засідання Радбезу ООН у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Дивіться також Хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії, – Зеленський про ризик Третьої світової
З одного боку представник Китаю заявив, що всі країни мають поважати територіальну цілісність один одного. А з іншого – заклика Україну піти на переговори з Росією без будь-яких умов.
Китай представив "мирний план"
Раніше МЗС Китаю презентувало "мирний план" для врегулювання війни Росії проти України. План, зокрема, наголошує на повазі до суверенітету "всіх країн", а також містить пункт з критикою санкцій проти Росії.
"Мирний план" Китаю зустріли з прохолодою Україна та її партнери, але були озвучені й очікування, що Китай має активніше використовувати свій вплив на Москву, аби та зупинила війну і вивела свої війська з окупованих українських територій. Також Київ закинув Пекіну, що той, претендуючи на нейтральність, насправді розмовляє лише з Росією і не веде діалог з Україною.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю припинити війну в Україні, стверджуючи, що Пекін "не заслуговує великої довіри".
Під час своєї пресконференції Зеленський оцінив "мирний план" Китаю. Він зазначив, що частково з ним погоджується. Мовляв, у "мирному плані" є пункти, з якими можна працювати.