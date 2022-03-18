Китай запросив США розділити світову політику на двох, – міжнародний аналітик

За даними китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін сказав Джо Байдену, що Китай разом зі США мають нести однакову відповідальність за світ. По суті це є певним запрошенням.

Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса. За його словами, США запросили розділити політику у світі разом із Пекіном.

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Куса: У США та Китаю мають бути певні компроміси

Як зауважив міжнародний аналітик, Китай давно прямував до глобального лідерства, а також до визнання рівноправним партнером зі США.

Це (заклик Сі Цзіньпіна до Джо Байдена – 24 канал) по суті запрошення Китаєм Сполучених Штатів Америки до розділення світової політики на двох,

– наголосив він.

Куса також відзначив, що зараз питання лише в тому, наскільки США погодяться з цією пропозицією. Вони ще думають над тим, як правильно їм відповісти та чи будуть узагалі все-таки домовлятись із Китаєм хоча б тимчасово.

Цікавий момент полягає у тому, що коли китайські ЗМІ й держоргани дуже оперативно виклали інформацію про результати переговорів із Джо Байденом, то в адміністрації президента США поки немає офіційних пресрелізів щодо дзвінка, помітив аналітик.

Компроміс між США та Китаєм має включати по суті дозвіл Китаю на свою сферу впливу, зокрема через деякі зони впливу, які має Росія. Зокрема, у регіоні Центральної Азії, де Китай намагається потіснити створену під кураторством Росії, ОДКБ. Ілля Куса Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу

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