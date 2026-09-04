Прем'єр Моді спираючись на моральний авторитет своїх великих співвітчизників – Будди та Ганді – від імені навіть не більшості, а всього людства закликав Путіна припинити безглузде кровопролиття у центрі Євразійського континенту. Про це пише Андрій Піонтковський.

Китай представив мирний план

Голова Сі, менш схильний до емоційних оцінок, констатував безпорадність всіх наявних сьогодні світових інституцій, включаючи ООН, їх нездатність зупинити руйнівну війну, що триває п'ятий рік і забрала вже сотні тисяч людських життів.

Сі заявив, що він особисто має намір посилити координацію та комунікацію зі сторонами конфлікту в Україні для політичного врегулювання кризи.

Він нагадав також, що Китай представив мирний план щодо врегулювання в Україні ще влітку 2024 року. Він містив 12 пунктів, серед яких – повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, а також негайне припинення вогню та бойових дій.

Путін мав жалюгідний вигляд

Характерно, що жоден із 28 документів, підписаних учасниками саміту в Бішкеку, не стосується найдраматичнішої з обговорюваних ними проблем (війни). Ось такими глибокими виявилися розбіжності між одним із учасників та світовою більшістю.

Оголошені Головою Сі плани координації ним особисто процесу припинення війни в Україні смертельно налякали вже повністю залежного від нього імперського маніяка. Він виглядав надзвичайно жалюгідним і розгубленим під час свого чергового стендапчика перед кремлівським пулом.

Натомість органічно вписуються в координацію Сі вже намічений візит Андрія Сибіги, а потім і історичний візит Володимира Зеленського до Пекіна.