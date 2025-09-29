Що відбувається з експортом калію з Білорусі у Китай?

За 1-й квартал 2025 року (це ще момент, коли було вкрай тепле ставлення) було продано 880 тисяч тонн калію на суму 239,5 мільйона доларів (у 2024 році – 758 тисяч тонн на 237,5 мільйона доларів). Про це пише Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

За 2-й квартал (тут уже результат невиконання низки обіцянок) – 491 тисяча тонн калію на суму 136,7 мільйона доларів. Для порівняння – за 2 квартал 2024 року продали 786 тисяч тонн на 242,6 мільйона доларів.

У липні – серпні 2025 року: 105,8 тисячі тонн на 35,5 мільйона доларів. У 2024 році було 357 тисяч тонн на 104,2 мільйона доларів.

Тобто сумарно маємо падіння експорту до Китаю в обсягах:

у другому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – на 60% (у грошах – у два рази),

у липні – серпні 2025 року у порівнянні з цими місяцями 2024 року – падіння утричі.

Сумарно Білорусь "недоотримала" на експорті до Китаю (якщо за базу брати 2024 рік) 172,6 мільйона доларів. Причина – невиконання низки обіцянок Мінська, що позначилося на обсягах торгівлі. Ну і "російські брати" трохи "допомогли" з логістикою до портів і напряму.

Лукашенку не вдасться обхитрувати Китай

Чи можна це виправити? Так. Але контракти підписуються на 3 і більше місяців наперед. Тож, якщо рахувати від моменту поліпшення відносин, що сталося у червені, то перші позитивні сигнали можуть з'явитися в статистиці за вересень або жовтень.

Це якщо Лукашенка не почнуть виховувати за нездатність вирішити питання нормалізації відносин із Польщею. Одним словом, якщо Лукашенко не вилазить із кризи з поляками, то для білоруської калійки на китайському ринку кінець 2025 року та початок 2026-го – будуть вкрай сумними.

І це при тому, що КНР збільшує загальні обсяги закупівлі добрив і при тому, що 2023 був роком, коли Пекін різко збільшив частку білоруських добрив на своєму ринку. Тоді, до речі, вона перевищувала російську і за обсягами і ціною.

Але ми маємо процес виховання. Він почався завдяки завзятості та рішенню обхитрувати китайську сторону. Пекін публічно не свариться – він дає показового прочухана, свідками якого ми стали.