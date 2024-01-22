Майже півсотні людей під завалами: у Китаї стався масштабний зсув ґрунту
Джерело:Xinhua
У китайській провінції Юньнань стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок цього під завалами опинилися люди.
Наразі на місцях подій працюють рятувальні служби. Уже також відомо про людей, що зникли безвісти після масштабного зсуву ґрунту у Китаї.
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У Китаї стався зсув ґрунту
У китайській агенції Xinhua розповіли, що катастрофа сталась о 5:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун. Там землею і камінням засипало 18 домогосподарств.
Загалом 47 людей опинилися під завалами в результаті зсуву, який обрушився на південний захід Китаю в провінції Юньнань вранці в понеділок. Ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць,
– наголосили в агенції.
У провінції Юньнань через зсув ґрунту під завалами опинилися люди / Фото Xinhua
На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок. У регіоні оголосили третій рівень екстреного реагування для надання допомоги.
У Китаї стався зсув ґрунту / Відео з акаунту @ferozwala у соцмережі Х
Люди, що перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Про загиблих і поранених не повідомляється.
Раніше у Китаї стався потужний землетрус
- У Китаї вночі 19 січня стався землетрус магнітудою 6,2 у гірському окрузі на північному краю Цинхай-Тибетського плато. У зону лиха направили близько 2 200 рятувальників з провінційної пожежної служби та лісової бригади, а також аварійно-рятувальні команди.
- У китайській агенції Xinhua зазначили, що станом на 25 грудня щонайменше 149 людей загинули, ще дві людини після тижня пошуків вважаються зниклими безвісти. Понад 780 осіб були госпіталізовані з пораненнями.
- Унаслідок землетрусу також було пошкоджено деякі об'єкти водопостачання. Зокрема, лінії електропередач, дороги й іншу інфраструктуру.