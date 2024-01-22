Майже півсотні людей під завалами: у Китаї стався масштабний зсув ґрунту

У китайській провінції Юньнань стався масштабний зсув ґрунту. Внаслідок цього під завалами опинилися люди.

Наразі на місцях подій працюють рятувальні служби. Уже також відомо про людей, що зникли безвісти після масштабного зсуву ґрунту у Китаї.

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У Китаї стався зсув ґрунту

У китайській агенції Xinhua розповіли, що катастрофа сталась о 5:51 ранку за місцевим часом в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун. Там землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Загалом 47 людей опинилися під завалами в результаті зсуву, який обрушився на південний захід Китаю в провінції Юньнань вранці в понеділок. Ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць,

– наголосили в агенції.

У провінції Юньнань через зсув ґрунту під завалами опинилися люди / Фото Xinhua

На місці стихійного лиха проводиться рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок. У регіоні оголосили третій рівень екстреного реагування для надання допомоги.

У Китаї стався зсув ґрунту / Відео з акаунту @ferozwala у соцмережі Х

Люди, що перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. Про загиблих і поранених не повідомляється.

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