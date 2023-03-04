Китай звинувачує Росію у витоку інформації щодо переговорів про зброю, – ЗМІ

У Китаї обурені тим, що у мережі оприлюднили інформацію щодо переговорів про продаж зброї Росії. Пекін звинувачує Кремль у витоку даних.

Китай приховував будь-яку підтримку російського режиму. Про це журналістам розповів анонімний чиновник з Євросоюзу.

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Китай наполягав, аби будь-яка підтримка залишалася суворо конфіденційною, оскільки розголос підриває претензії Пекіна на "збереження нейтралітету".

Лицемірство з "мирним планом"

До речі, також видання стверджує, що "мирну ініціативу" Китаю союзники України відхилили через витік інформації про можливі постачання зброї Росії. Звісно, що на тлі цього спроба Пекіна виглядала лицемірством.

Попри це, Захід переконаний, що Китай зараз не почне реальні постачання зброї Кремлю. Такі запевнення від китайського топдипломата Ван І отримав верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден також заявляв, що "не чекає великої ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії".

Що цьому передувало