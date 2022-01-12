У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: люди скаржаться на жахливі умови

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 у деяких містах Китаю облаштували карантинні табори. Інфікованих громадян розміщують в тісні металеві ящики.

Заражених коронавірусом людей тримають під замком у жахливих умовах протягом двох тижнів. Деталями, фото та відеозаписами такої "ізоляції" китайці діляться у соціальних мережах.

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Британська газета повідомляє, що у такий спосіб Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що нині зачиненими вдома або в таборах є близько 20 мільйонів громадян.

Поширення штаму Омікрон неможливо зупинити навіть "драконівськими методами", до яких вдається Пекін,

– своєю чергою стверджують фахівці охорони здоров'я.

Китай відправляє людей у табори

У ЗМІ розповідають, що на карантин відправляють цілі міста, зокрема:

Сіан – 13 мільйонів людей;

Аньян – 5,5 мільйона жителів;

Ючжоу – 1,2 мільйона осіб.

До слова, через мінімальні "спалахи" коронавірусу всім одночасно просто заборонили залишати свої помешкання навіть для купівлі їжі. Окрім цього, тисячі осіб відправили до таборів – особливо тих, у чиїх сім'ях зафіксували Омікрон. Серед них, були вагітні, діти та літні люди.

Жахливі умови перебування у таборах

Китайці оприлюднили відеозаписи у соцмережах, показавши жахливі умови, в яких їх тримають. Наприклад, видно, що люди перебувають у крихітних коробках із дерев'яним ліжком і туалетом усередині. Пакети з продуктами їм роздають робітники в захисних костюмах.

Тут нічого немає, тільки предмети першої необхідності. Ніхто не прийшов нас перевірити, що це за карантин? Нас перевезли вночі, більше тисячі осіб, багато хто з нас – літні люди й діти. Вони не вжили жодних належних заходів і просто недбало розмістили нас,

– поскаржилися громадяни.

ЗМІ наголошують, що саме наближення зимових Олімпійських ігор 4 лютого у Пекіні, і поява штаму Омікрон повернули загальноміський карантин в Китаї.

У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: дивіться відео