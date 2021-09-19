У Китаї потонуло пасажирське судно: вже 10 загиблих, є постраждалі
19 вересня 2021 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:CGTN
У Китаї у річці Бейпаньцзян потонуло пасажирське судно. На борту було кілька десятків людей.
Попередньо відомо, що трагедія трапилась у провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю. Судно потонуло орієнтовно о 16:50 18 вересня.
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У Китах затонуло судно з людьми на борту
Станом на 8:10 ранку в неділю 39 людей врятували з річки. 10 людей загинули,
– мовиться у повідомленні.
Решту врятованих лікують від травм, що не загрожують життю. Проте доля ще 5 людей –невідома. Наразі вони вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Згодом ЗМІ написали, що вдалось врятували 40 людей.
Коротко про останні інциденти з суднами
- У березні 2021 року біля Румунії у Чорному морі затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками. У результаті аварії загинули 2 людей, а 10 людей – врятували.
- 12 серпня туристичне судно, на борту якого було майже 20 пасажирів, затонуло біля грецького острова Мілос, що в Егейському морі. Врешті вдалося врятувати всіх 17 пасажирів, які були на борту.
- 28 серпня у південно-західній частині Егейського моря затонуло вантажне судно Sea Bird, яке транспортувало пшеницю з України в Туніс.