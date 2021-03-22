У Китаї прогримів вибух: є жертви та постраждалі

У китайській провінції Гуандун 22 березня трапився вибух. Трагедія сталася в урядовому офісі. Її офіційна причина наразі невідома.

Деталі трагедії

Подія трапилася о 10 годині ранку. Місце події розташоване неподалік міста Гуанчжоу.

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У регіоні вже оголосили посилений рівень безпеки. Влада може закрити сусідні дороги для полегшення оперативних заходів. Через це можливі локальні перебої у роботі транспорту.

Людей закликають уникати ці регіони на період роботи правоохоронців.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 5 людей.

Крім того, 5 осіб постраждали, їх відвезли у лікарні.

Трапився теракт

За даними видання Xinhuanet, винуватцем інциденту є 59-річний місцевий мешканець. Смертник вирішив підпалити легкозаймисті та вибухові речовини в сільській будівлі.

Наразі правоохоронці розслідують причини трагедії.

Редакція 24 каналу з етичних міркувань не публікує відео з місця події. Однак ви можете переглянути його за посиланням

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