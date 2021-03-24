Загиблі та сотні евакуйованих: у Китаї стався потужний землетрус

У Китаї 24 березня приблизно о 6 годині ранку стався потужний землетрус. Експерти оцінили його магнітуду у 5,4 бала. Відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули щонайменше 3 людини.
Джерело:Wionews
Землетрус стався в китайському регіоні Сіньцзян. Він розташований на заході країни.
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Після потужного землетрусу фахівці зафіксували ще 10 повторних потрясінь. Магнітуда деяких з них становила 3,4 бала.
Наслідки негоди
У Китаї пошкоджені дахи, також довелось евакуювати сотні жителів. Їх будинки або зруйновані, або ж вони перебували у небезпечному місці. Лідери населеного пункту, яке постраждало, створили тимчасове місце переселення.
Також місцева влада зупинила залізничне сполучення між столицею регіону Урумчі, Хотан та Аксу.
Землетруси у Китаї: головне
- Варто зазначити, що Китай регулярно потерпає від землетрусів. В країні є багато гірських регіонів, які найбільше потерпають.
- У лютому 2003 року стався потужний землетрус магнітудою 6,8 бала. Він призвів до загибелі 268 осіб в Сіньцзяні.
- Також зафіксували землетрус магнітудою 7,9 бала в провінції Сичуань. Це було у 2008 році, тоді щонайменше 69 195 людей загинули, поранено 374 177 осіб, а 18 392 – зникли безвісти.