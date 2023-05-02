На базі у пустелі в Китаї помітили великий військовий дирижабль: супутникові знімки

Супутник зафіксував у Китаї великий військовий дирижабль. Також на фото можна побачити великий ангар для дирижаблів.

На північному заході Китаю супутник зафіксував великий військовий дирижабль. Журналісти звернулися до Міноборони КНР, але поки не отримали відповіді.

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Що видно на супутникових фото

Американська компанія BlackSky зробила фото ще в листопаді 2022 року – за три місяці до інциденту з китайською кулею-шпигуном над США.



Фото дирижаблю / BlackSky

На супутникових фото видніється дирижабль завдовжки близько 30 метрів – він стоїть на злітно-посадковій смузі військового комплексу в пустелі. Експерти в аерокосмічній галузі розгледіли на фото й великий ангар для дирижаблів. Вони переконані, що це може свідчити про "значний прогрес" у китайській програмі створення дирижаблів.

Аналітик Елі Гейс, який вивчав китайську програму створення дирижаблів, зауважив, що попередні такі апарати розробляли лиш дослідницькі інститути та університети країни. Тому поява дирижабля на китайському військовому об'єкті може означати, що сили КНР переходять на інші технології. При цьому навряд дирижабль з фото є "зіркою" нового проєкту.

Площа ангарного комплексу збільшується

Армія КНР побудувала ангар завдовжки 275 метрів ще у 2013 році. Згідно з даними CNN, впродовж багатьох років там не спостерігалося жодної активності.



Військовий ангар в пустелі Китаю / BlackSky

Виконавчий директор Оклахомського аерокосмічного інституту Джеймі Джейкобс не думає, що ангар будували саме для дирижабля на супутниковому знімку. Він переконаний, що ангар початково призначений для більшого літального апарату. Натомість дирижабль зі знімка може бути випробувальним або додатковим проєктом.

Також супутникові фото свідчать, що на об'єкті досі триває будівництво, а площа ангарного комплексу збільшується. Наразі у Китаї це ніяк не коментують.