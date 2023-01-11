Аварія сталась близько 17:25. Чорний позашляховик пронісся через жваву вулицю. У цей момент десятки людей йшли і переходили дорогу.

До речі У Китаї вантажівка врізалась у похоронну процесію: 19 загиблих та багато поранених

Момент потрапив на відео. Після інциденту можна було побачити на кадрах людей, які нерухомо лежали на дорозі. Внаслідок аварії загинули 5 людей, ще 13 зазнали поранення

Водія затримали

На іншому відео видно, як автомобіль, окрім аварії на перехресті, ще й в’їхав у жінку на іншому перехресті та в людину, яка їхала на електросамокаті. Потім він влетів в огорожу, викидаючи гроші з вікна машини під час руху.

Водія затримали та взяли під варту. За даними китайських ЗМІ, це 22-річний чоловік із Цзеян у провінції Гуандун, ідентифікований як "Вень Ікс". Інцидент розслідується.

Ще одна ДТП в Китаї

У китайській провінції Цзянсі 8 січня вантажівка врізалась у похоронну процесію. Внаслідок аварії було 17 загиблих та 22 поранених. Постраждалих вчасно відправили до лікарні для надання медичної допомоги. За даними місцевих мешканців, жертви аварії – люди з села Таолін, які перебували біля дороги.

Тоді був сильний туман. Через погану видимість водіїв закликали їхати обережно, тримати дистанцію з автомобілями, не йти на обгін та бути уважними з пішоходів.