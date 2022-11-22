Через пожежу на китайському хімічному заводі загинуло 38 людей: моторошні кадри катастрофи

На заводі в центральній провінції Китаю Хенань спалахнула масштабна пожежа. Полум'я забрало життя близько 40 людей, також є постраждалі.

Повідомлення про пожежу надійшло до китайських вогнеборців о 16:30, 21 листопада. Близько трьох з половиною годин пожежники намагалися локалізувати вогонь та приборкати полум'я.

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38 людей загинуло внаслідок пожежі

Як пише видання Associated Press, завод, на якому спалахнув вогонь, спеціалізувався на хімічних речовинах та інших промислових товарах. Через пожежу загинуло аж 38 людей, ще 2 – поранено, – про це повідомила місцева влада сьогодні, 22 листопада.

Невідомо точно, що стало причиною такої масштабної пожежі та за яких саме обставин загинуло стільки співробітників, – чи був у них шанс врятуватися та чи на підприємстві дотримувалися усіх пожежних норм. Хоча, варто зазначити, що промислові аварії в Китаї не є чимось незвичним.

Причиною пожежі часто є недотримання заходів безпеки через зростання конкуренції та корупції серед чиновників. Погані умови зберігання, замкнені виходи та відсутність протипожежного обладнання часто називають прямими причинами (аварій та пожеж – 24 канал),

– пише AP.

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Пожежі у Росії: останні новини

У неділю, 20 листопада, у столиці держави-терористки – у Москві – спалахнула масштабна пожежа в районі Комсомольської площі. За інформацією ЗМІ, причиною катастрофи стала несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі. Рятувальники упродовж декількох годин гасили полум'я.

Окрім того, 20 листопада зайнявся вогонь у Санкт-Петербурзі в житловому будинку. Як повідомляють у російському МНС, "спалахнула труба" на Заміському проспекті біля перехрестя П'ять кутів.

Хенань – одна з найбільших китайських провінцій. За даними перепису 2020 року, в регіоні живе близько 99 мільйонів людей. На цих територіях розташовано чимало заводів та інших промислових підприємств.