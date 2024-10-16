Китай, який має неоднозначну позицію стосовно Росії, заявив, що готовий бути другом для США. Лідер КНР переконаний, що це принесе користь обом державам.

Голова КНР Сі Цзіньпін вважає, що успішне партнерство між Китаєм та США дасть двом країнам можливість сприяти розвитку один одного. Він переконаний, що це не перешкоджати йому.

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Китай готовий бути партнером

За словами лідера Китаю, його держава готова бути партнером і другом Сполучених Штатів.

Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу,

– сказав він.

Це відбулось на щорічній урочистій вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

Водночас Китай не приховує своїх стосунків зі Росією. Там навіть провели спільні навчання ВМС у Тихому океані. Навчання будуть містити організацію протичовнової оборони та рятувальні операції на морі.

В навчаннях з російського боку брали участь великі протичовнові есмінці Тихоокеанського флоту, зокрема "Адмірал Пантелєєв" та "Адмірал Трибуц". Китай був представлений есмінцями Xining і Wuxi, фрегатом Liny та кораблем комплексного забезпечення Taihu.