"Китайська делегація" в Криму виявилася групою дрібних торговців з Москви

Китайська делегація, яка начебто відвідала окупований Крим у березні, виявилася групою дрібних торговців з Москви. Зокрема, вони торгують на ринках "Москва" та "Садовод".

Так зване Міністерство курортів і туризму Криму повідомило, що "делегати з Китаю оцінили "туристичний потенціал" півострова.

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Водночас окупанти відразу почали плутатися у фактах. "Делегацію" називали то "офіційною", то лише "представницькою".

Прокремлівські ЗМІ активно розписували перспективи майбутнього кримсько-китайського співробітництва.

Зокрема, представник окупантів Владислав Ганжара, який начебто зустрічався з "делегатами", заявив про прибуття китайських бізнесменів.

Нас відвідала офіційна делегація з КНР, представники китайського бізнесу. Це був перший візит іноземної делегації після того, як наша країна і весь світ почали потихеньку виходити з умов реальності COVID-19,

– розповідав Ганжара.

У пресрелізі окупантів мовилося, що "китайські делегати" відвідали господарства виноробів та місцеві курорти, а також зустрілися з представниками окупаційної влади на півострові. Російська сторона заявила, що особливо Китай цікавить експорт курячих лапок.

Однак китайська сторона чомусь не знала про "офіційну" делегацію. Вона начебто була у Криму на початку березня. От тільки навіть російські ЗМІ заговорили про це аж 15 березня.

Тоді у своєму фейсбуці проросійський політик Вадим Рабінович розповів, що візит китайців міг стати відповіддю на позицію України щодо "Мотор Січі".

Реакція Китаю

Спікер Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що позиція Китаю щодо Криму залишається незмінною. Країна підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Окрім того, про візит "китайської делегації" не повідомляло жодне офіційне джерело. Мовчало навіть агентство "Сіньхуа".

Що відомо про загадкових "делегатів"

Окупанти повідомили, що у склад "делегації" увійшли заступник очільника "Асоціації російсько-китайської дружби" Чень Шаньвень, гендиректор Пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай та керівник ради директорів "Хао Лан" Чень Юн.

Однак насправді усі 3 делегати – представники китайської діаспори у Москві. Це Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай.

Вони торгують на ринках "Москва та Садовод".