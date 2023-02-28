Китайська компанія передавала "вагнерівцям" супутникові знімки

Китайська супутникова компанія Spacety передавала супутникові знімки російському терористичному угрупуванню "Вагнер".

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.

Дивіться також Китай погрозами хоче досягти поступок від США: чи готовий Пекін постачати зброю для Росії

Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.

Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.

Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.

Чи може Китай допомагати Росії

Нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що влада Китаю розглядає можливість надання Росії летальної зброї для війни проти України. Однак остаточне рішення ще не прийняте. Вільям Бернс наголосив, що адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм наголосивши, що для нього важливо, аби цього не сталося. Адже, це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу.

Президент США Джо Байден наголосив, що якщо Китай вирішить таки постачати зброю Росії, це стане саме тією межею, за якою буде реакція Сполучених Штатів.

США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.