Полетіла в напрямку корабля: мережа вибухнула мемами через китайську кулю в США

США збили китайську повітряну кулю над своєю територією. Аеростат став причиною нового дипломатичного конфлікту Вашингтона та Пекіна, однак мережа відреагувала на цю подію мемами.

Англомовний та україномовний сегменти інтернету однаково відреагували мемами на китайську кулю, яку США успішно збили 4 лютого. 24 Канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби з мережі.

Цікаво Байден вичікував момент, щоб збити китайський аеростат: Пекін заявив про протест

Як відреагувала мережа

Найперше мережу здивувало те, що куля не була збита одразу. Звичайно, це аргументували бажанням збити кулю над водою, а не над сушею, щоб уламки не завдали шкоди цивільним.

Та виробників мемів це не зупинило.



Ось так мережа жартує про Пентагон / Фото з мережі



Американці перейняли український досвід збиття дронів банками з консервацією і вирішили самі збити кулю / Скриншот



Справжнє фото китайської кулі / Фото з мережі



Обережно, летить німецька куля / Фото з мережі



Тим часом КНДР не спить / Фото з мережі

Як китайська куля з'явилася в США: дивіться відео

Та все ж 4 лютого США знищили китайську кулю, що теж викликало хвилю мемів у мережі.



Полювання на кулю – тільки так / Скриншот



Як насправді США збивали кулю / Скриншот



Благословення від Джо Байдена / Фото з мережі



F-22 ще своє надолужить / Фото з мережі



Вінні Пух краде американський мед? / Скриншот



Кажуть, що куля полетіла в напрямку російського корабля / Фото з мережі