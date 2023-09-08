Танці на кістках, – міськрада Маріуполя відреагувала на спів китайської співачки у драмтеатрі

Нещодавно до тимчасового окупованого Маріуполя приїхали китайські "гастролери". Так, оперна співачка Ван-Фан заспівала радянську пісню "Катюша" на сцені зруйнованого міського драмтеатру.

До Маріуполя також завітали й інші проросійські журналісти та блогери з Китаю. Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін поділився своїм баченням з 24 Каналом щодо цієї ситуації.

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Навіщо до Маріуполя приїхали китайські "гастролери"

Російські загарбники намагаються показати, що на злочинно захоплені ними території приїздять відомі люди зі світових держав. Знову ж таки, картинка зосереджена на внутрішнього російського споживача. Для росіян – це піар.

Натомість для українців – це черговий факт цинізму. Адже 16 березня 2022 року російський літак скинув дві некеровані бомби ФАБ-500 на драматичний театр у центрі Маріуполя. Будівля була прихистком для понад тисячі людей, тоді як для 600 маріупольців стала останнім місцем, яке вони відвідали перед смертю.

Як міськрада Маріуполя відреагувала на приїзд "китайських" гастролерів: дивіться відео

Зараз проводити там якісь співи – це танці на кістках людей. Росіяни та людяність – протилежні поняття та розуміння,

– сказав Дмитро Забавін.

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