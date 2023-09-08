Танці на кістках, – міськрада Маріуполя відреагувала на спів китайської співачки у драмтеатрі
Нещодавно до тимчасового окупованого Маріуполя приїхали китайські "гастролери". Так, оперна співачка Ван-Фан заспівала радянську пісню "Катюша" на сцені зруйнованого міського драмтеатру.
До Маріуполя також завітали й інші проросійські журналісти та блогери з Китаю. Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін поділився своїм баченням з 24 Каналом щодо цієї ситуації.
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Навіщо до Маріуполя приїхали китайські "гастролери"
Російські загарбники намагаються показати, що на злочинно захоплені ними території приїздять відомі люди зі світових держав. Знову ж таки, картинка зосереджена на внутрішнього російського споживача. Для росіян – це піар.
Натомість для українців – це черговий факт цинізму. Адже 16 березня 2022 року російський літак скинув дві некеровані бомби ФАБ-500 на драматичний театр у центрі Маріуполя. Будівля була прихистком для понад тисячі людей, тоді як для 600 маріупольців стала останнім місцем, яке вони відвідали перед смертю.
Як міськрада Маріуполя відреагувала на приїзд "китайських" гастролерів: дивіться відео
Зараз проводити там якісь співи – це танці на кістках людей. Росіяни та людяність – протилежні поняття та розуміння,
– сказав Дмитро Забавін.
Виступ Ван-Фан у драмтеатрі Маріуполя: що відомо
- Днями в маріупольському драмтеатрі виступила китайська оперна співачка Ван-Фан. На візит "китайських гастролерів" рішуче відреагували в МЗС України. Приїзд виявився незаконним, оскільки грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.
- Речник МЗС Олег Ніколенко назвав виконання "прикладом повної моральної деградації". Наразі Україна очікує від китайської сторони пояснень щодо мети перебування китайських громадян в Маріуполі.
- До того ж відомо, що МЗС України ініціював заборону в'їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів", а також чекають відповіді від Китаю, яким шляхом вони потрапили до тимчасово окупованого українського міста.