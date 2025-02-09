Китайське судно з нафтопродуктами потрапило в аварію біля російського Сахаліну

Біля Сахаліну зазнало аварії китайське судно з мазутом та дизельним паливом. Російські офіційні джерела зазначають, що розливу нафропродуктів поки що немає.

Китайське судно, за попередньою інформацією, сіло на мілину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про аварію китайського судна біля Сахаліну

Китайський суховантаж Ang Yang-2, на борту якого перебуває 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля, сів на мілину біля Сахаліну. Це сталося біля порту Невельськ, на борту перебуває 20 членів екіпажу.

Офіційні джерела Росії повідомляють, що витоку пального наразі не зафіксовано. Служби пропрацьовують варіант зняття судна з мілини.

Втім, точно оцінити серйозність пошкодження наразі складно. Як зазначає місцеве джерело, китайська команда не може чітко пояснити масштаби пробоїни, а робота перекладача залишає бажати кращого.

Китайське судно найшло на мілину біля Сахаліну: дивіться відео

Нагадаємо, що 15 січня через шторм у Керченській протоці трапилася аварія з двома російськими танкерами. Судна перевозили по 4 тисячі тонн мазуту. Внаслідок катастрофи башато нафтопродуктів витекло у воду, утворивши чорні плями, що дійшли до берегів російських курортів та навіть Одеси.