"Старі схеми працюють": китайські виробники виготовляють для Росії дрони попри заборону Пекіну

Китайські компанії можуть легко обходити заборону влади й готові на замовлення росіян збирати навіть "літаючі міномети".

Китайські компанії виготовляють на замовлення росіян дрони, які пристосовані для ударів. Зокрема мовиться про дрон, який може нести одразу дві 120-мм міни, кожна з яких має вагу близько 16 кілограмів.

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Як росіяни та китайські компанії збираються обходити заборону Пекіну

Відповідне відео розмістив фахівець Сергій Флеш. На ньому видно дрон китайського виробництва, який є саме таким "літаючим мінометом". На початку відео виробник тримає у руках папірець із назвою замовника – Ural Drone Hub, а поряд розміщені й інші дрони цієї ж моделі. Ural Drone Hub – відома російська спільнота, яка займається дронами, їхнім замовленням, збиранням, а також постачанням до російської.

Водночас відео вперше було опубліковано й на Telegram-каналі "Разработчик БПЛА", в якому міститься наступний допис: "ось проти таких дронів і спрямована заборона Китаю на експорт. Але якщо продавати їх у вигляді купки запчастин, то можна. Старі схеми працюють завжди".

Що варто знати про заборону Пекіну

Наприкінці липня Пекін запровадив експортні обмеження щодо дронів, які відповідають наступним вимогам:

політ поза межами видимості оператора,

час польоту понад 30 хвилин,

максимальна злітна вага 7 кілограмів,

можливість перевезення та/або скидання вантажів,

наявність розвинених нічних та тепловізійних камер,

має потужне бортове радіообладнання, яке не відповідає цивільній радіопродукції.

Ці норми почнуть діяти з 1 вересня. Проте, судячи з допису росіян, дрони можливо просто розібрати й відправити без жодних обмежень у вигляді набору "збери сам".