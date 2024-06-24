Китайські моряки напали на філіппінців палицями: що продемонструвала ця подія

У понеділок, 17 червня, китайські моряки озброєнні палицями, ножами та кірками штурмували філіппінське судно. Китай демонструє, що США неадекватно реагують на події пов'язані з Філіппінами та їхніми союзниками.

У такий спосіб Пекін проявляє гібридну агресію. Політолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що це взагалі може бути тренуванням атаки на Тайвань. 10 тисяч рибалок висадяться з палицями, далі зайде частина флоту і потім десант.

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Чому Китай не боїться США

За словами політолога, Китай веде експансію на Філіппінах. Уже забрав деякі частини їхнього архіпелагу саме боротьбою палицями й кірками. Пекін не боїться США, оскільки бачить абсолютно слабку політику, коли удають, що начебто нічого не відбувається.

У книзі "Поля битв. Боротьба за захист вільного світу" американського генерал-лейтенанта Герберта Макмастера якраз мовиться про цю систему:

як у промисловому масштабі відбувається шпигунство Китаю на "викачування" технологій США;

як Пекін хоче захопити Південнокитайське море, коли китайці насипали штучний острів, зробили базу, а потім оголосили, що там економічна зона згідно з міжнародним правом.

Далі скажуть, що "це внутрішнє море Китаю". Наступне питання: "А що у внутрішньому морі Китаю роблять американські авіаносці, які є в тайванській протоці". Це вже елементи китайської агресії. Лише США удають, що нібито нічого не відбувається. Тому що агресор розуміє тільки силу, зокрема китайці,

– зазначив Тарас Загородній.

Нагадаємо, що Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами. Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем має відбутися, і не виключив можливого застосування сили для досягнення цього.