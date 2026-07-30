Сам керівник інформаційного відомства китайської армії, генерал-лейтенант Бін І, до Мінська не приїхав. Делегацію очолював генерал-майор, керівник одного з департаментів, переведений до Сил інформаційної підтримки з Повітряних сил. Про це повідомляє Ігор Тишкевич.

Таємничий візит китайських військових до Білорусі

Частина білоруських опозиційних ЗМІ повідомила, що, ймовірно, йшлося про обмін досвідом щодо захисту від кібератак. Але це дещо спрощено.

Для розуміння ситуації варто звернути увагу на історію Сил інформаційної підтримки. Вони були створені в результаті розформування сил стратегічного забезпечення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) з передачею їх функцій трьом родам військ:

новоствореним Силам інформаційної підтримки (СІП);

Військово-космічним силам НВАК;

Силам кіберпростору.

Очевидно, що питання кіберзахисту та кібератак – відповідальність іншого роду військ, але ніяк не Сил інформаційної підтримки. СІП відповідає за створення та підтримку єдиної інформаційної системи управління військами. Починаючи від нижнього рівня, закінчуючи стратегічним. Кібербезпека так само є у їхній сфері відповідальності, але скоріше має вигляд додаткового завдання, після збирання та забезпечення інформацією інших родів військ.

Якою насправді була мета візиту?

Говорячи про СІП, варто відзначити, що останній рік відпрацьовується інтеграція груп цього роду військ у підрозділи для координації дій та забезпечення мережевої структури управління військами. Принаймні, це видно з більшості маневрів початку 2026 року.

Відповідальність Сил інформаційної підтримки китайської армії, крім іншого – інтеграція "космос-повітря-наземних" комунікаційних мереж, таких як стратегічний і тактичний супутниковий зв'язок. Тому зводити візит лише до питань кібербезпеки було б нерозумно.

Цікаво інше: СІП – це насамперед зв'язок, аналіз інформації та космічний зв'язок. Останнє особливо цікаво, з урахуванням різкого прискорення розгортання на орбіті угруповань супутників зв'язку систем "Сузір'я тисячі вітрил" та Гованг.

Перша система приватна, друга – державна. Обидві за своїми характеристиками перевершують систему, побудовану Ілоном Маском, обидві введені в експлуатацію. І обидві готові до розширення географії – у 2026 році, мабуть, на Східну Європу, а до 2027 року на світ.

І якщо китайсько-білоруські перемовини торкалися питань зв'язку, прийняття рішень, захисту систем передачі інформації – це дуже цікаво. Це, як мінімум, означає, що такі технології Китай не збирається передавати Росії.