Росія вперше показала китайський бойовий лазер: вже застосовується проти дронів

Російська армія вперше показала бойовий лазер, яким планує збивати безпілотники. Як з’ясувалося, мова йде про китайську систему LASS, яку також використовують Іран та, ймовірно, інші союзники Москви.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Росіяни вперше визнали, що використовують китайську бойову лазерну зброю – мова про Low-Altitude Laser Defending System (LASS).

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Китайський лазер у руках росіян

Пропагандистський канал оприлюднив відео, де показали цю систему в дії. За твердженням авторів, установка входить до складу мобільної ППО так званого загону "Кочевник" і застосовується проти безпілотників.

Росія застосовує LASS проти безпілотників: дивитися відео

На відео – змонтовані кадри із машиною під сіткою, робочим місцем оператора, активацією радару, а також випробуваннями лазера по бронеплиті та дронах. Проте варто зазначити, що доказів реального бойового застосування не наведено – лише змонтовані кадри з різних джерел.

Цікаво, що самі ж росіяни визнають: ця зброя не є вітчизняною розробкою. LASS – китайська система, яку виготовляє Китайська академія інженерної фізики. Вона має потужність близько 10 – 20 кВт і здатна знищувати повільні низьколітаючі цілі на відстані до 1,5 кілометри. На "засліплення" цілі вистачає 10 секунд, а повна бойова робота триває до 200 секунд.

Такі системи також помічали на озброєнні Ірану. Москва дедалі активніше покладається на іноземну зброю, визнаючи провал власних високотехнологічних розробок.