Китайський винищувач ледь не зіткнувся з американським військовим літаком

Китайський винищувач наблизився до літака військово повітряних сил США на відстань близько 3 метрів в спірній зоні Південно-Китайського моря.

Зазначають, що інцидент стався 21 грудня між винищувачем J-11 повітряних сил Китаю та літаком RC-135 – американським. Винищувач змусив американський літак зробити маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення.

Раніше Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб попередити 39 китайських літаків

Китайський винищувач наблизився до літака ВПС США на відстань близько 3 метрів в зоні Південно-Китайського моря, що є спірно,

– йдеться у повідомленні.

Реакція США

Офіційні особи США заявили, що очікують, що "всі країни Індо-Тихоокеанського регіону будуть використовувати міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права".

Штати порушили це питання перед китайським урядом. Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не прокоментувало інцидент.

Китайський винищувач наблизився до військового літака США: відео

Що відомо про винищувач Шеньян J-11 Китайський багатоцільовий винищувач, створений на основі радянського аналога Су-27. Знаходиться на озброєнні ВМС КНР.

Головне про конфлікт Китаю та Тайваню

Військові літаки та кораблі США регулярно проводять операції зі спостереження та подорожують регіоном. Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, які перетинаються із винятковими економічними зонами В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін. Щорічно через цей водний шлях проходить торгівля на трильйони доларів.