Китайський винищувач ледь не зіткнувся з американським військовим літаком
Джерело:Reuters
Китайський винищувач наблизився до літака військово повітряних сил США на відстань близько 3 метрів в спірній зоні Південно-Китайського моря.
Зазначають, що інцидент стався 21 грудня між винищувачем J-11 повітряних сил Китаю та літаком RC-135 – американським. Винищувач змусив американський літак зробити маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення.
Раніше Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб попередити 39 китайських літаків
Китайський винищувач наблизився до літака ВПС США на відстань близько 3 метрів в зоні Південно-Китайського моря, що є спірно,
– йдеться у повідомленні.
Реакція США
Офіційні особи США заявили, що очікують, що "всі країни Індо-Тихоокеанського регіону будуть використовувати міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права".
Штати порушили це питання перед китайським урядом. Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не прокоментувало інцидент.
Китайський винищувач наблизився до військового літака США: відеоДовідка. Військові літаки та кораблі США регулярно проводять операції зі спостереження та подорожують регіоном. Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, які перетинаються із винятковими економічними зонами В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін. Щорічно через цей водний шлях проходить торгівля на трильйони доларів.
Що відомо про винищувач Шеньян J-11Китайський багатоцільовий винищувач, створений на основі радянського аналога Су-27. Знаходиться на озброєнні ВМС КНР.
Головне про конфлікт Китаю та Тайваню
- Останні кілька років китайські ВПС дуже часто порушують зону повітряного простору Тайваню. Країна непокоїться, що одного дня вони таки можуть завдати удару.
- Після агресивних навчань Китаю біля Тайваню Держдеп США схвалив продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів.
- У Держдепі США заявили, що потенційно війна між Китаєм та Тайвань можлива.
- Зауважимо, Міноборони Тайванем підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.