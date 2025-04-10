Це важливо для США, – у Зеленського сказали, якої реакції чекають щодо полонених китайців

8 квітня Сили оборони взяли в полон китайських громадян, які воювали на боці Росії. Україна очікує більш рішучої реакції з боку Сполучених Штатів Америки, а також Європи і самого Китаю.

Насамперед мовиться про санкційні, логістичні, дипломатичні та інші заходи щодо Пекіна. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що це важливо для самих США.

Не пропустіть Бойовий досвід і підготовка до війни: як китайці потрапили в полон ЗСУ і для чого це Пекіну

Чому Росії вигідно втягнути Китай у війну

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна очікує більш жорсткої реакції з боку Сполучених Штатів проти Китаю. Мовиться про дієві заходи: логістичні, санкційні, дипломатичні.

Це важливо для самих Сполучених Штатів,

– наголосив Подоляк.

США давно визначили Азійсько-Тихоокеанський регіон як ключовий напрямок для концентрації своїх безпекових зусиль. Вони вважають його важливим і активно слідкують за подіями, які там відбуваються.

І вже Північна Корея, яка є ключовою країною цього регіону, безпосередньо бере участь у війні, тренує своїх військових на полігонах та набуває досвіду для своєї армії, яка зможе злагоджено діяти у разі потенційної сучасної війни.

З іншого боку, громадяни Китаю також активно беруть участь у війні на боці Росії, хоча юридичний статус цих осіб ще потребує уточнення. Якщо китайці збережуть життя і повернуться до своєї країни, їх досвід може бути корисним для китайської армії.

Це, безумовно, потребує уваги США,

– зазначив Михайло Подоляк.

Україна хоче, щоб Сполучені Штати звернули увагу на цей факт – громадяни двох країн (одні з яких офіційні учасники, а інші – поки найманці) беруть участь у війні. Тому необхідно вжити відповідних санкційних і дипломатичних заходів після ретельного вивчення всіх матеріалів.

Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що є задокументовані факти: 155 китайських громадян, яких, ймовірно, більше, вже воюють на боці Росії. Тому Україна вимагає реакції з боку Китаю, Сполучених Штатів і Європи.

Однак є важливий момент, про який варто згадати: для Росії надзвичайно важливо використати китайських найманців у своїй пропаганді. Це дає можливість створити враження, що Китай підтримує Росію у війні, що, на думку пропагандистів, повинно віддалити Пекін від можливості вести переговори з Європою та брати на себе роль миротворця чи нейтральної сторони.

Зауважимо, що Україна готова обміняти захоплених у полон громадян Китаю лише на українських захисників, що перебувають у російському полоні.