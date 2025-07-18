Обіцяли тил – кинули в "м'ясний штурм": китайські полонені розповіли, як їх обдурили росіяни

Троє громадян Китаю, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, розповіли, що росіяни обдурили їх під час вербування. Замість обіцяної тилової роботи вони опинилися на передовій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Як полонені китайці опинилися на передовій?

Троє громадян Китаю Ван Гуанцзюнь, Чжан Ренбо та Ван Ву зізналися, що хотіли отримати роботу в російській армії, однак не розраховували опинитися на бойових посадах. За їхніми словами, вербувальники обіцяли "легкі гроші" та роботу в тилу, але натомість відправили їх на передову.

Один із полонених – лікар, якому обіцяли посаду реабілітолога, але відправили в піхоту в Донецьк. Інший – будівельник, якого "кинули" і з родом занять, і на гроші. Третій – колишній кадровий військовий, якому пообіцяли, що він займатиметься логістикою в окупаційній армії, однак він також опинився на передовій.

Наразі всі троє громадян Китаю перебувають у полоні в Україні. Росія не виявляє інтересу до їх повернення, тож полонені покладають надії на те, що на них зверне увагу керівництво КНР.

Українська сторона своєю чергою закликає уряди країн, чиїх громадян Росія використовує у війні проти України, вжити заходів, щоб зупинити цю злочинну практику.

Нагадаємо, наприкінці червня ЗСУ взяли в полон ще одного російського найманця з Китаю. Він також розповів, що вербувальники обіцяли йому роботу в тилу, але натомість відправили на передову.