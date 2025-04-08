Після взяття у полон китайців: МЗС України викликало повіреного у справах Китаю

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні на боці Росії.

Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, засудивши відповідне залучення у війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис в Х.

Дивіться також Зеленський сказав, чим відрізняються солдати КНДР та Китаю, які воюють проти України

Що заявили в українському МЗС

Міністр закордонних справ України розкритикував залучення китайських військових у війну на боці Росії.

Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень,

– заявив він.

За словами дипломата, участь китайських громадян у складі російської армії під час вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, незадовго до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що наші бійці взяли у полон двох китайських громадян, які воювали на стороні Росії. Є інформація про те, що таких громадян значно більше, ніж двоє.