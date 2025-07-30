30 липня Камчатку сколихнув потужний землетрус. Після цього у Японії на берег викинуло китів.

У мережі опублікували відповідні відео, передає 24 Канал. Також активно поширюються кадри самого землетрусу та його наслідків у Росії.

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Де та скільки китів викинуло на берег в Японії?

Чотирьох китів, яких викинуло на берег, знайшли на південному сході Японії у префектурі Тіба, яка розташована на узбережжі Тихого океану.

Японець розповів, що він вийшов вранці перевірити висоту хвилі для серфінгу і побачив бідолашних тварин.

Китів викинуло на берег у Японії: дивіться відео

У цьому регіоні, як і у багатьох інших оголошено попередження про цунамі після землетрусу на Далекому Сході Росії.

Нагадаємо, що у багатьох частинах Японії мешканці підійнялися на дахи будівель, аби врятуватися від руйнівних хвиль.

Кити біля берега Японії після землетрусу: дивіться відео

Загалом понад 1,9 мільйона японців попросили евакуюватися.

Також з міркувань безпеки була проведена евакуація персоналу АЕС "Фукусіма", яка 11 березня 2011 року серйозно постраждала від потужного землетрусу магнітудою 9,1.