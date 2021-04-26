Кива став кандидатом наук: меми, обурення соцмережі і спалений диплом

Нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і поповнив ряди науковців. Така "новина дня" приголомшила мережу, яка цілий день продукує обурливі і саркастичні реакції на це.

Обурення, насмішки і меми про кандидатську Киви хвилею піднялися ще у березні. Тоді з'явилася лише попередня інформація, що він здобуватиме науковий ступінь. Тепер же, постфактум захисту, хвиля перетворилася на цунамі. Ми зібрали деякі реакції і меми у соцмережах з цього приводу.

До слова Науковий ступінь Киви ще має затвердити Атестаційна колегія МОН, – Новосад

Кива – кандидат наук

Назва роботи Киви – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)". Рішення присвоїти Киві науковий ступінь підтримали усі 13 членів Наукової ради.

З цього приводу Кива написав, що поповнив ряди чесних науковців.

Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо до них долучився чесний, принциповий і сильний громадянин,

– заявив Кива.

Втім дехто з освітньої спільноти у цьому сумнівається. Наприклад, секретарка Комітету з питань освіти, науки і інновацій у Верховній Раді Наталія Піпа написала про "прогнилість" системи присудження наукових ступенів.

Ексочільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад, написала, що дисертацію ще має затвердити (або ні) Атестаційна колегія.

Викладач з УКУ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук. Він зазначив, що йому соромно називатися цим науковим ступенем.

Ексрадник міністра молоді та спорту Павло Булгак назвав це "прикрим самогубством науки".

У фейсбуці запустили тематичні пости, які починаються зі слів "Ви так обурюєтеся / дивуєтеся..."

Щодо фотожаб, то їх на тему Киви вже поробили із декілька десятків.



У хід пішли контамінації / Зображення з Другої приватної мемарні

"Відповім у наступній роботі"

Деякі особливо епічні моменти захисту Киви потрапили у мережу. Зокрема, те, як Кива уникнув відповіді на просте запитання одного з членів комісії. "Який зміст ви вкладаєте у поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", – спитали його. На те нардеп зазначив: "відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

І наостанок смішне відео про те, як тривав захист і ким зрештою став Кива.

Кива став кандидатом наук: дивіться відео 24 каналу