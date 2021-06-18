Хочеш помурчать, довго ти не протягнеш, – Кива знову нахамив журналісту

Скандальний нардеп Ілля Кива, відомий специфічною манерою спілкування, знову нахамив своєму співрозмовнику. Цього разу – журналісту, який розпитував його про зарплату.
Словесна перепалка почалася з того, що журналіст зупинив скандального нардепа "на 10 хвилин". Кива відповів, що стільки часу – це забагато.
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Після цього журналіст вирішив запитати, як розшифровується абревіатура "ЗБС" у нього на мікрофоні. "Напевно, за*бісь", – припустив Кива. Кореспондент заперечив й пояснив, що насправді це – "зарабатывать бывает сложно" (автори відео ведуть у тіктоці однойменний блог).
Ймовірно, така відповідь не сподобалася Киві. Тож він наголосив, що заробляти складно лише тим, хто не хоче працювати. Коли політика запитали, а як же ж він заробляє на життя, той підкреслив, що є народним депутатом – мовляв, це його робота й саме вона приносить основний дохід.
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"Ти так довго не протягнеш"
"Скільки лаве можна заробити як нардеп?", – поцікавився журналіст. "Ти хочеш зі мною помурчати, подеренчати?", – відповів Кива, якого, вочевидь, зачепило формулювання співрозмовника. Та кореспондент знову запитав, скільки можна заробляти, працюючи нардепом. "Ми ж не знаємо куди йти, до чого прагнути, може також станемо нардепи", – зазначив він.
Тоді Кива заявив, що у такому віці вже варто було б знати, чим займатися. У відповідь кореспондент запевнив, що йому 18 (втім, стверджувати правда це чи ні, ми не можемо). "Перепрошую, вам щонайменше 38. Ви маєте поганий вигляд. Займися спортом і почни вести здоровий спосіб життя. Бо довго у такому стані ти не протягнеш", – підсумував Кива.
Кива та журналісти: останні скандали
- Кива часто потрапляє у скандал з представниками ЗМІ. У квітні, наприклад, він ображав журналісток у Раді. Одній він сказав, що є сексистом, а іншій порадив записатися до "фан-клубу його члена".
- Крім цього, одіозний нардеп заявив, що начебто йому соромно за журналістів, бо ті "уподібнюються до його поведінки". Мовляв, лише йому можна "хайпувати, коли на це є час".
- Трішки раніше, у березні, Кива облаяв журналіста-розслідувача Данила Мокрика. Він назвав його пі*арасом та порадив "засунути довідки в одне місце".