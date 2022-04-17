Кива отримав довідку від психлікарні, тому уникнув тюрми

Колишній нардеп Ілля Кива закликає нанести по Україні ядерний удар. Такі дії складно пояснити з медичної точки зору.

Про це 17 квітня розповів журналіст Сергій Лещенко. Він заявив, що Кива отримав довідку про свою неповноцінність.

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"Таким чином уникнув тюрми за корупцію в Полтавській області", – сказав Лещенко.

Лещенко наголосив, що не потрібно звертати увагу на таку неадекватну поведінку. Слід зберігати спокій, довіряти українським Збройним Силам, політичному керівництву та українським ЗМІ.

Що відомо про хворобу Киви

У 2011 році, коли Кива був заступником начальника Управління захисту прав споживачів у Полтавській області, його затримали в ресторані на гарячому – він вимагав хабар. Мовиться про 1,5 тисячі доларів. Їх мав надати підприємець.

Лише у 2013 році Киву визнали винним. Однак покаранням став штраф у розмірі 10 тисяч гривень та заборона посідати посади державної служби на рік.

Пом'якшувальною обставиною було те, що він "перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

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