Кива видав божевільний фейк про "інтерв'ю мертвого Буданова" та отримав "діагноз"

Зрадникові України Іллі Киві стає все гірше. Цього разу він вирішив зловити хайп на буцімто "інтерв'ю мертвого Буданова". У мережі оперативно поставили його на місце.

Колишній український нардеп, який протирав штани у Верховній Раді, продовжує видавати перл за перлом. Цього разу він розганяє інформацію про буцімто "смерть" глави ГУР МО Кирила Буданова.

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Буданова "оцифрували"

За словами колишнього нардепа, наша держава буцімто "оцифрувала мертвого Буданова". І зробила вона це з простою метою: щоб його можна було надалі показувати по телевізору. Цілком серйозно він про це написав у своєму телеграмі 28 червня.

Взяти мертву людину, оцифрувати її і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, цілком серйозно ставити запитання, слухати прогнози – й усе це на рівні ефірів державних телеканалів! Щоб усі вірили: він живий, здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія,

– побідкався Кива.



Кива вигадав фейк про "оцифрованого" Буданова / Скриншот

Користувачі мережі не були б собою, якби не поглузували з нього. Вони висміяли цього "маленького гвинтіка", чия гарячка продовжує набирати обертів. Ось лише кілька реакцій на хвору уяву Киви:

"Коли випав на підлогу, а зверху ще й наступили: Кива перевершив самого себе. Санітари, на виїзд",

"Придурок знову наївся мухоморів і несе маячню",

"Що він курить чи нюхає?",

"Кива, хто в дурку провів інтернет?".

Якщо що, то мантру про "мертвого" Буданова Кива носить з собою вже понад тиждень. Він вигадував про якесь там "поранення" глави ГУР МО, а також його лікування у Німеччині.

Буданов не дає Киві спокою