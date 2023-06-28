Кива видав божевільний фейк про "інтерв'ю мертвого Буданова" та отримав "діагноз"
Зрадникові України Іллі Киві стає все гірше. Цього разу він вирішив зловити хайп на буцімто "інтерв'ю мертвого Буданова". У мережі оперативно поставили його на місце.
Колишній український нардеп, який протирав штани у Верховній Раді, продовжує видавати перл за перлом. Цього разу він розганяє інформацію про буцімто "смерть" глави ГУР МО Кирила Буданова.
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Буданова "оцифрували"
За словами колишнього нардепа, наша держава буцімто "оцифрувала мертвого Буданова". І зробила вона це з простою метою: щоб його можна було надалі показувати по телевізору. Цілком серйозно він про це написав у своєму телеграмі 28 червня.
Взяти мертву людину, оцифрувати її і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, цілком серйозно ставити запитання, слухати прогнози – й усе це на рівні ефірів державних телеканалів! Щоб усі вірили: він живий, здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія,
– побідкався Кива.
Кива вигадав фейк про "оцифрованого" Буданова / Скриншот
Користувачі мережі не були б собою, якби не поглузували з нього. Вони висміяли цього "маленького гвинтіка", чия гарячка продовжує набирати обертів. Ось лише кілька реакцій на хвору уяву Киви:
- "Коли випав на підлогу, а зверху ще й наступили: Кива перевершив самого себе. Санітари, на виїзд",
- "Придурок знову наївся мухоморів і несе маячню",
- "Що він курить чи нюхає?",
- "Кива, хто в дурку провів інтернет?".
Якщо що, то мантру про "мертвого" Буданова Кива носить з собою вже понад тиждень. Він вигадував про якесь там "поранення" глави ГУР МО, а також його лікування у Німеччині.
Буданов не дає Киві спокою
- Цікаво, що про лікування Буданова Кива дізнався від німецького видання Stern. А в статті цього ЗМІ чітко зазначили, що повідомлення – вигадка. І що Буданов не перебуває у комі у лікарні Берліна.
- Втім, Киву не надто цікавив фактчекінг. Він просто поширював ту інформацію, яка була вигідна Кремлю. І, як бачите, продовжує гнути свою лінію. Досить цікаво буде побачити обличчя ексдепутата, коли він особисто зустрінеться з главою ГУР МО. Тоді можна буде запитати: "Іллюша, а шо с ліцом?".