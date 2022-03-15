Кива сам просив у Ради скласти його повноваження народного депутата

Верховна Рада позбавили Іллю Киву депутатського мандату. Виявляється, що політик-утікач сам просив у Ради скласти його повноваження.

Про це на брифінгу заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє 24 канал. Він розповів, що апаратом Верховної Ради була передана заява Киви.

До речі Фракцію ОПЗЖ таки покинули 4 нардепи

У ній Кива заявив, що просить скласти його повноваження народного депутата. Верховна Рада підтримала бажання Киви.

Кива більше не депутат

Після нападу Росії на Україну Кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Згодом Державне бюро розслідувань оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

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